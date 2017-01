George Michael, l’ex Wham è morto a 53 anni

George Michael è morto la sera di Natale. La notizia del decesso del cantante, che aveva 53 anni, è stata diffusa in queste ore dal suo agente ed è stata ripresa da tutti i maggiori media britannici come, ad esempio, BBC News e Independent. George Michael sarebbe morto a casa in maniera pacifica e, secondo la polizia, non vi sono circostanze sospette alla base della morte.

Nato Georgios Kyriacos Panayiotou nel 1963 nella zona nord di Londra, il cantante ha venduto in più di trent’anni di carriera oltre cento milioni di album; partito come uno dei due componenti degli Wham!, è riuscito a ritagliarsi un’importante carriera solista e, per un periodo, si parlò di lui come possibile sostituto di Freddie Mercury nei Queen. Carriera solista che sarebbe dovuta continuare nel 2017, anno nel quale avrebbe pubblicato un nuovo lavoro con il produttore e autore Naughty Boy.

George Michael e le sue problematiche condizioni di salute sono note almeno dal 2011, anno nel quale fu costretto a cancellare dei concerti per dei problemi respiratori che lo costrinsero ad una tracheotomia. In un toccante discorso fatto fuori dalla sua casa londinese, disse che il suo decesso sarebbe potuto arrivare da un momento all’altro.