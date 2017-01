Governors Ball 2017, annunciata la lineup con Tool e Chance The Rapper

Con un comunicato diffuso tramite la pagina Facebook, gli organizzatori del Governors Ball hanno annunciato la lineup dell’edizione 2017. Nato a New York nel 2011, il festival anche quest’anno si svolgerà nella Randall’s Island Park di New York dal 2 al 4 giugno.

Gli artisti di punta del festival newyorkese saranno i Tool, al ritorno dal vivo, Chance The rapper, Phoenix e Childish Gambino.

Oltre agli headliner principali, sono stati annunciati anche tutti gli altri artisti in cartellone per l’edizione di quest’anno. Su tutti i nomi, spiccano le presenze di Lorde, Flume, Wu-Tang Clan, Danny Brown, Wiz Khalifa, Marshmello, Rae Sremmurd, Tove Lo, Charlie XCX, Schoolboy Q e Mark Ronson.

Di seguito la locandina e il video con tutti i nomi confermati. I biglietti saranno in vendita a partire dal 6 gennaio 2017, alle ore 18 italiane.

Comments

comments