Green Day, l’anarchia distopica del musical American Idiot

Come se tutto ciò non bastasse, il 2017 è stato anche l’anno del tanto atteso sbarco in Italia di Green Day’s American Idiot, il musical ispirato al celebre concept album della band californiana, in scena al Teatro della Luna di Assago (MI) fino al 12 febbraio.

Lo scetticismo iniziale dovuto alle tematiche politiche “a stelle strisce” piuttosto lontane dalla nostra realtà viene spazzato via grazie alle scenografie che catalizzano l’attenzione del pubblico.

La storia racconta di tre giovani amici che, stufi di vivere in una società “controllata dai media”, decidono di darci un taglio e trasferirsi in città alla ricerca di loro stessi. Purtroppo le strade di Johnny, Will, e Tunny si dividono: Will rimane a casa poiché la sua ragazza è incinta, Tunny si arruola nell’esercito e parte per la guerra, mentre Johnny rimane da solo diventando vittima delle farneticazioni di un suo alter ego ribelle chiamato St. Jimmy.

Dopo aver cominciato a drogarsi pesantemente, Johnny incontra una ragazza chiamata Whatshername con cui finisce a letto. Tuttavia neanche l’amore tra i due riuscirà a tenere a bada St. Jimmy, diavolo tentatore del protagonista, che lo convincerà a lasciare la ragazza. Nel frattempo Will è diventato padre, ma viene lasciato dalla moglie che se ne va col bambino. Tunny rimane ferito in guerra e viene ricoverato in un ospedale militare: Davvero d’impatto il numero che lo vede immaginare l’infermiera come un angelo nero che vola in scena assieme a lui sulle note di “Before The Lobotomy”.

Johnny, rimasto solo, si rende conto di aver sbagliato tutto e decide di tornare a casa per voltare pagina, dove rincontrerà i suoi amici. Il momento della consapevolezza che sopraggiunge nei tre ragazzi è scandito dalla toccante “Homecoming” e sintetizza alla perfezione il percorso di crescita interiore dei protagonisti.

Più che definirlo un musical nell’accezione più tradizionale del termine, Green Day’s American Idiot è la trasposizione visiva dell’immaginario distopico e anarchico che ha trainato al successo il disco pluripremiato della band californiana. Del musical classico mancano i dialoghi, qui davvero ridotti all’osso per per per mettere in primo piano le canzoni; l’esecuzione canora dei brani premia soprattutto le protagoniste femminili, mentre la band dal vivo dà un tocco in più alle performance.

