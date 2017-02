Greta Menchi farà parte della giuria di qualità del Festival di Sanremo 2017. E chi diamine è Greta Menchi? No scusate non ce la faccio. Io lo so chi è Greta Menchi, non riesco a mentire a voi ma prima di tutto a me stesso. Greta Menchi è la prima youtuber italiana ad aver raggiunto il milione di iscritti su YouTube (e sti cazzi?) fa dei video e dei vlog tutto sommato divertenti, a detta di Claudia la mia vicina di casa di 8 anni, e fa parte della scuderia di Newtopia quella fondata da Fedez e J-Ax. No aspetta, il termine scuderia non mi piace, rifacciamo. Fa parte del roster (già meglio) di Newtopia e nient’altro credo. Ah sì, è una bella ragazza di 21 anni.

Ho ripetuto troppo volte il nome di Greta Menchi? Può darsi, ma almeno ti resta un po’ in testa come le canzoni di Fabri Fibra. Naturalmente vedere il nome della giovane YouTuber associato agli altri membri della giuria, ovvero Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Giorgia Surina, Violante Placido, Paolo Genovese e Giorgio Moroder fa un po’ storcere il naso, tuttavia non è l’unico nome che stona. Però, siccome il pubblico generalista, le ragazzine invidiose, i maschi che ragionano alla Soliti idioti e non so più che altro genere umano inserire in questa lista della spesa, sa solo lamentarsi ecco che la povera Greta Menchi si è ritrovata in una gogna mediatica che sinceramente non merita.

Sì certo anche io avrei preferito vedere in giuria un’altra persona, tipo Denise D’Angelilli perché la reputo più competente, però non è che il Mondo gira come vogliamo noi e non possiamo nemmeno lamentarci per ogni cosa. Carlo Conti prende troppo, vergona! Maria De Filippi non prende niente, non è giusto quindi vergona! Peppe Vessicchio non va al Festival, vergogna! E adesso la youtuber, che giudica, vergogna! Vediamo di darci una calmata perché sti diavolo di social network ci hanno dato alla testa. Invece di commentare la vita degli altri dovremmo provare a farcela una vita così da permettere agli altri in futuro di commentare la nostra. Mark Zuckerberg ti odio, mi fai andare fuori strada.

Comunque, tornando a noi, la domanda che dobbiamo farci è una e una soltanto. Greta Menchi ne sa di musica italiana? Non lo posso sapere, non lo possiamo sapere. Lo sapremo solo in corso d’opera. Tutte le chiacchiere fatte fino ad ora, mi dispiace dirlo, sono solo dei semplici e beceri argomenti da bar che trovano il tempo che trovano.

Inoltre, ci stiamo scordando tutti di un fatto non poi così irrilevante. Io, tu che leggi e ti lamenti, tua mamma, tua nonna eccetera possiamo, nel nostro piccolo, influenzare la gara. Come? Semplice, con il televoto. Sì certo bisogna pagare, non abbiamo lo stesso peso in percentuale ed è anche vero che non andiamo in diretta tv su Rai1 e tante altre ovvie considerazioni, ma abbiamo comunque la possibilità di esprimere una o più preferenze. E noi, ne sappiamo di musica o votiamo di pancia? Lo so, è una domanda che non avrà mai una risposta precisa o forse ce l’ha ed è anche piuttosto ovvia, ma la gente dovrebbe prima farsela questa benedetta domanda invece di lamentarsi per la presenza di una youtuber in un programma televisivo. È tutto, ci sentiamo sabato. Greta Menchi mi raccomando non far cavolate che non ti difendo più.

