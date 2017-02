Quando gli AXL/DC si trasformano in Guns N’DC quello a cui assistiamo è l’apoteosi del rock ‘n’ roll vecchia maniera. Parliamoci chiaro: come eravamo convinti che la reunion dei Guns fosse una figata pazzesca e fermo restando che ci siamo goduti come matti il tour di Axl in compagnia degli AC/DC nella data francese di Marsiglia, non potevamo di certo rimanere delusi da quello che abbiamo visto e sentito (su YouTube) al concerto dei Guns all’ANZ Stadium di Sydney il 10 e 11 febbraio 2017.

Proprio a casa sua il buon Angus Young si è presentato sul palco dei Guns per una comparsata, vestito in jeans e maglietta della salute come se, trovandosi ad un barbecue con gli amici, improvvisamente avesse deciso di aprire il bagagliaio della macchina per estrarre la sua Gibson diavoletto ed intrattenere gli ospiti. Peccato che fosse davanti a 90 mila fan esagitati e tra un Sweet Child O’ Mine e una November Rain, ha piazzato 12 minuti di goduria con due brani del repertorio AC/DC del calibro di Whole Lotta Rosie e Riff Raff…e potremmo fermarci anche qua.

Invece continuiamo solo per dire l’ovvio: il rock ‘n’ roll vecchia maniera non solo è vivo e vegeto, ma riesce ancora a stupire. Come non hanno retto le critiche alla reunion dei Guns, così non hanno retto quelle ad Axl come rimpiazzo di Brian Johnson (i metodi utilizzati da Angus per sostituirlo sono un’altra cosa), ma sopratutto l’esperimento azzardato di unire le anime di 2 delle rock band più influenti del pianeta è riuscito alla grande oltre più ogni rosea aspettativa.

Il video dell’esibizione di Angus Young durante il concerto a Sidney dei Guns’ N Roses.

Alzate il volume delle casse e godete:

