Gli Incubus hanno reso pubblico il loro nuovo singolo “Nimble Bastard”. Il brano è stato presentato oggi in anteprima su iHeartRadio e poi pubblicato sulla pagina Vevo e YouTube della band. “Nimble Bastard” è il primo singolo a due anni da “Trust Fall (Side A)”, EP pubblicato nel 2015, ed è il primo estratto da “8”, il nuovo disco che dovrebbe arrivare nei negozi il 21 aprile a ben sei anni dal precedente “If Not Now, When?”.

Del nuovo capitolo discografico degli Incubus ad oggi non sono noti molti dettagli, se non che la band ci sta lavorando dallo scorso anno. L’unica persona ad avere ascoltato in anteprima il disco è Lisa Worde di KROQ Radio, che ha definito l’album “fantastico“. Inoltre, la stessa Worde avrebbe diffuso l’indiscrezione della presenza in “8” di Skrillex in qualità di ospite.

In un’intervista a Billboard, fatta in occasione dell’uscita di “Nimble Bastard”, la band ha raccontato che il nuovo pezzo è ispirato dalle vicende di una coppia capace di superare anche le più pesanti difficoltà grazie ad un grande spirito di adattamento.

La band intraprenderà nel periodo estivo un tour nordamericano che li terrà impegnati per due mesi nei più importanti open air. Ad accompagnarli nell’avvenuta i Jimmy Eat World.

Comments

comments