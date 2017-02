J-Ax prende posizione sulla notizia falsa dell’arresto per droga

Ultimamente sul web stanno circolando molte bufale riguardanti Fedez e J-Ax. Oggi l’ex Articolo 31 in un video-sfogo caricato su Facebook ha voluto spiegare ai fan come funziona, secondo lui, il marketing dell’industria musicale in Italia.

“Oggi vi spiego come funziona il marketing dell’industria musicale. Se sei al numero 1 ti dicono che sei parte del sistema, perché solo chi si è piegato potrebbe arrivarci, giusto? Secondo me, però, il vero sistema è quello che tenta di preservare in una camera iperbarica mediatica artisti bolliti solo perché sono amici di direttori di riviste e di giornalisti. Noi non siamo amici di nessuno anzi fa figo darci addosso perché così permette a giornali riviste testate e blog ormai rilevanti di sentirsi cool perché danno addosso allo status quo e nel frattempo guadagnarsi clic e visibilità, vi capisco anche io la pensavo così ma poi ho compiuto 17 anni. Il problema è che voi ne avete 43 e non siete mai maturati intellettualmente, mai. Secondo me è il momento di coniare il termine “populismo intellettuale” per identificare tutte le persone che ti odiano perché è professionalmente conveniente per loro e perché così permette di mantenere il tuo status sociale da salotto intellettuale di sto cazzo”.

Infine un chiaro attacco a Rolling Stone.

“E veniamo all’elemento scatenante di questa mia invettiva. Questa settimana un tizio che scrive bufale si è spacciato per Rolling Stone e ha scritto una stronzata, non so come la gente ci può credere. Una notizia dove io e Fedez eravamo stati arrestati per cocaina. Rolling Stone invece di querelarlo come avrebbe fatto una rivista normale di giornalisti seri lo ha intervistato magnificandolo come un artista, un provocatore. Prima di tutto le bufale saranno il pretesto che userà la politica per limitare la libertà di informazione su internet, stupidi. Quindi, io invito il direttore e lo staff di Rolling Stone a incontrarsi con me e Fedez in diretta Facebook per fare un test sulla bamba“.

