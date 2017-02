Kings Of Leon tour 2017, un concerto con Editors e Jimmy Eat World

Dopo qualche annetto di assenza (sette!) dai palchi italiani, il tour 2017 a giugno ci porterà i Kings of Leon in concerto a Milano, in buona compagnia: ci saranno anche Editors e Jimmy Eat World. La data, programmata per il 21 giugno, si terrà all’Ippodromo Snai San Siro, e sarà l’unica data italiana dei KoL.

Il numero sette sembra tornare, perché qualche mese la band dei Followill ha pubblicato il settimo album, “Walls“: “un ottimo nuovo capitolo nella discografia dei Kings of Leon, un disco in cui immergersi più volte senza stancarsene mai.”

Kings Of Leon + Editors + Jimmy Eat World tour 2017

Mercoledì 21 giugno 2017 – Milano

Ippodromo Snai San Siro

Inizio concerti: ore 18.30

Apertura porte: ore 14.30

Prezzo dei biglietti: €55,00+ diritti di prevendita

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 21 febbraio.

