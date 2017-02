Lady Gaga, l’esibizione all’Halftime Show del Super Bowl 2017

Ogni anno il Super Bowl è l’evento televisivo americano per eccellenza, e l’Halftime Show fa sempre parlare di sé. Per il 2017 è scesa in campo Lady Gaga. Tra trailer più attesi di pellicole e serie tv e immensi numeri musicali infatti lo show riesce a coinvolgere milioni di persone, anche i tanti che di football non si interessano (in caso foste appassionati: i New England Patriots hanno battuto gli Atlanta Falcon per 34 a 28. Ma se foste davvero appassionati lo sapreste già, dopotutto).

L’Halftime Show coinvolge ogni anno artisti del più alto livello: per citarne solo alcuni degli ultimi anni, si ricordano Coldplay, Beyoncé, Katy Perry, Bruno Mars, Madonna, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and the Heartbreakers, Prince, the Rolling Stones, Paul McCartney, e U2. È grazie a nomi di questo calibro che lo spettacolo si impone come il numero musicale più guardato dell’anno: per avere un’idea, l’anno scorso gli spettatori coinvolti sono stati 116 milioni. Quella di ieri sera a Houston non era la prima volta di Gaga sotto i riflettori del Super Bowl: per i 50 anni dell’evento lo scorso anno aveva cantato l’inno nazionale.

Lady Gaga ha aperto con un medley tra “God Bless America” e “This Land Is Your Land”. Il primo è un classico brano patriottico a stelle e strisce, scritto da Irving Berlin e ormai prossimo ai cento anni di età, mentre il secondo è il capolavoro di Woody Guthrie, cantante folk e “voce” dell’America disagiata degli anni ’40. È interessante notare come il brano di Guthrie fu scritto proprio come risposta a quello di Berlin, che il menestrello riteneva essere poco realistico. L’introduzione si è conclusa sui versi del Giuramento di fedeltà: « una Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. »

Per i successivi dodici minuti, Gaga ci trasporta sui suoi brani migliori, partendo da “Poker Face” e sfociando poi in “Born This Way”. Volete una conferma del potere di Lady Gaga? Ieri sera ha cantato, ballato e fatto ballare in pieno Texas (storicamente molto conservatore) un brano sull’accettazione di se stessi e degli altri, a prescindere dal proprio orientamento sessuale e da ogni differenza etnica.

Da “Born This Way” si passa poi a “Telephone”, la hit del 2009 in origine cantata con Beyoncé, per poi andare ancora più indietro con “Just Dance”. Seduta al piano, arriva il momento di “Million Reasons”, splendida ballata tratta dal recente “Joanne“. Si torna poi sulla vetta delle classifiche (di qualche annetto fa) con l’immancabile “Bad Romance”. In poco meno di quattordici minuti Lady Gaga ha saputo condensare i momenti salienti di quasi dieci anni di discografia, condendo il tutto (come sempre) con un trionfo di scenografie, ballerini, fuochi d’artificio, e costumi.

Questa mattina la cantante ha annunciato un concerto in Italia: qui tutti i dettagli.

Comments

comments