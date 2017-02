Lady Gaga tour 2017, i prezzi dei biglietti del concerto a Milano

In attesa di poterci cimentare nell’acquisto dei biglietti (la pre-sale ha aperto poche ore fa, mentre per vendita generale manca ancora qualche giorno), ecco i prezzi per il concerto di Milano di Lady Gaga. Oltre ai biglietti standard, per gli anelli A, B e C e per il parterre, saranno disponibili ben cinque “pacchetti” con prezzi che variano dai 192 ai 1.176,50 €. Di seguito, il contenuto dettagliato di ciascun pack.

Lady Gaga tour 2017 – Prezzi biglietti

26 settembre 2017 – Milano

Mediolanum Forum (Assago)

Prezzi biglietti:

Anello A-B Numerato: 126,50 €

Anello C Numerato: 92,00 €

Parterre in piedi: 69,00 €

Pacchetti:

Dancin In Circle Pack 192,00 €

– Biglietto numerato di secondo settore per vedere il concerto di Lady Gaga

– Souvenir di Lady Gaga: pass laminato con cordino

– Gadget del Merchandise esclusivo realizzato per gli acquirenti del pacchetto

– Check-in dedicato sul luogo dell’evento con lo staff.

Come To Mama Pack 219,00 €

– Biglietto parterre per vedere il concerto di Lady Gaga

– Accesso anticipato alla venue rispetto ai possessori dei normali biglietti

– Souvenir di Lady Gaga: pass laminato con cordino

– Gadget del Merchandise realizzato appositamente per gli acquirenti del pacchetto

– Check-in dedicato sul luogo dell’evento con lo staff

Perfect Illusion Pack 276,50 €

– Biglietto numerato di primo settore per vedere il concerto di Lady Gaga.

– Souvenir di Lady Gaga: pass laminato con cordino

– Gadget del Merchandise realizzato appositamente per gli acquirenti del pacchetto

– Check-in dedicato sul luogo dell’evento con lo staff

Vip Party Pack 376,50 €

– Biglietto numerato di primo settore per vedere il concerto di Lady Gaga

– Party pre-show con bevande e cibo gratuiti

– L’hospitality include aperitivo, buffet completo che comprende un piatto principale, dessert, acqua, soft drink, birra e vino.

– Presenza di un DJ durante il party pre-show

– Souvenir di Lady Gaga: pass laminato con cordino

– Gadget del Merchandise realizzato appositamente per gli acquirenti del pacchetto

– Check-in dedicato sul luogo dell’evento con lo staff

Ultimate Backstage Pack 1.176,50 €

– Biglietto numerato di primo settore per vedere il concerto di Lady Gaga

– Accesso al soundcheck della band

– Tour esclusivo del backstage

– Cena al catering nel backstage

– Foto professionale assieme a Lady Gaga prima dello show (a gruppi di 6 persone)

– Souvenir di Lady Gaga: pass laminato con cordino

– Gadget del Merchandise realizzato appositamente per gli acquirenti del pacchetto

– Check-in dedicato sul luogo dell’evento con lo staff

I biglietti sono in vendita in pre-sale su LiveNation, mentre la vendita generale su TicketOne aprirà il 13 febbraio alle ore 10.

