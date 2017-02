Dopo qualche concerto rimandato il Made in Italy – Palasport Tour 2017 di Ligabue ha finalmente preso il via da Acireale: ecco la scaletta dei concerti, che probabilmente verrà proposta con minime modifiche anche durante le prossime serate. Largo spazio (i primi quattordici brani) è dedicato al nuovo “Made in Italy“, che in quanto concept album è suonato per intero e in ordine, per preservare la narrazione del disco.

A seguire, un po’ di classici: dall’old school “Marlon Brando è sempre lui” all’immancabile “Urlando contro il cielo”. Tutte le date dei concerti (e i prezzi dei biglietti) sono consultabili qui.

Ligabue tour 2017 – La scaletta dei concerti

La vita facile Mi chiamano tutti Riko È venerdì, non mi rompete i coglioni Vittime e complici Meno male G come giungla Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me) L’occhio del ciclone Quasi uscito Dottoressa I miei 15 minuti Apperò Made in Italy Un’altra realtà Marlon Brando è sempre lui Questa è la mia vita Ho messo via Il meglio deve ancora venire L’amore conta I ragazzi sono in giro Non è tempo per noi (set acustico) Lambrusco e popcorn (set acustico) Piccola stella senza cielo Balliamo sul mondo Tra palco e realtà Certe notti Urlando contro il cielo

Comments

comments