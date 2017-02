Lisa Hannigan tour 2017, due concerti in Italia ad aprile

I biglietti sono già disponibili in esclusiva su www.iovado.club, mentre la prevendita generale aprirà on line alle 10.00 di venerdì 10 febbraio su TicketOne e alla stessa ora del giorno seguente presso i punti vendita autorizzati.

Alla terza nomination consecutiva per l’irlandese Choice Music Prize 2017 , Lisa Hannigan, accanto ai successi dei primi due album “Sea Sew” e “Passenger”, porterà sul palco i brani del suo ultimo disco “At Swim” , prodotto da Aaron Dessner dei The National.

Lisa Hannigan torna in Italia. Dopo l’unica data del 2016 nella Penisola, quella del 30 ottobre scorso al Fabrique di Milano, la cantautrice di Dunshaughlin (Irlanda) ha annunciato le due date italiane di sabato 22 aprile alla Santeria Social Club di Milano e di domenica 23 al teatro Antoniano di Bologna.

