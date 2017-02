Little Steven & the Disciples of Soul tour 2017, un concerto in Italia a luglio

Lo scorso ottobre Little Steven ha riunito The Disciples of Soul per un concerto a Londra. L’evento, raro, non sarà però unico: a luglio Van Zandt e soci saranno in tour in Italia, per un concerto al Pistoia Blues.

Steven Van Zandt (anche detto “Miami” Steve, o semplicemente Little Steven) è conosciuto per il suo ruolo di chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen, oltre che per i lavori come attore (l’abbiamo visto ne “I Soprano” e in “Lilyhammer”).

L’avventura del chitarrista come frontman dei Disciples of Soul inizia nel 1982, con l’album “Men Without Women”. Due anni più tardi, mentre Springsteen si accinge a pubblicare “Born In The U.S.A.” e girare il mondo in tournée, l’amico di una vita Little Steven decide di salutare l’E Street per seguire un’altra strada. Fu questa separazione a dare al Boss l’ispirazione per il brano “Bobby Jean”.

(Qui l’articolo completo con un po’ di storia di Little Steven).

Dopo anni di “silenzio discografico”, pochi giorni fa è stato pubblicato “Saint Valentine’s Day“, la prima novità degli ultimi 18 anni. Il pezzo è stato scritto da Little Steven per i Cocktail Slippers, un gruppo norvegese che la incise nel 2009, ed è stata riarrangiata anche per la colonna sonora di “Not Fade Away”, pellicola di David Chase (che ha lavorato con Little Steven a “I Soprano”).

Ancora non ci sono date di uscita ufficiale, ma pare che “Saint Valentine’s Day” non sarà un caso isolato, e arriveranno ulteriori nuove versioni di brani scritti per altri colleghi.

Little Steven & The Disciples of Soul tour 2017

4 luglio 2017 – Pistoia

Pistoia Blues Festival – Piazza Duomo

Inizio concerto ore 21.30

Prezzi biglietti:

A partire da € 35 + diritti di prevendita

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 22 febbraio alle ore 11 su TicketOne e Box Office Toscana.

