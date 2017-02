LP tour 2017, il calendario dei concerti

LP ha annunciato le date dei suoi concerti in Italia: il tour 2017 prevederà parecchie tappe nel nostro Paese, tra primavera e estate. Negli scorsi giorni l’artista è anche stata ospite al Festival di Sanremo, dove ha cantato la sua hit “Other People” davanti al pubblico dell’Ariston (e a quello davanti allo schermo).

Il singolo è tratto da “Lost On You”, l’ultimo album, pubblicato nel 2016. Sempre nel 2016, un brano di LP (“Muddy Waters”) è stato parte della colonna sonora della fortunata serie tv “Orange Is the New Black”.

LP tour 2017

1 aprile 2017 – Nonantola (Mo)

Vox Club

2 aprile 2017 – Padova

Gran Teatro Geox

3 aprile 2017 – Milano

Alcatraz

3 luglio 2017 – Roma

Auditorium Parco della Musica – Cavea

4 luglio 2017 – Cattolica

Arena della Regina

11 luglio 2017 – Lucca

Piazza Napoleone

25 luglio 2017 – Grugliasco

GruVillage

26 luglio 2017 – Gardone Riviera

Anfiteatro del Vittoriale

I biglietti sono già acquistabili su TicketOne e relativi punti vendita.

Comments

comments