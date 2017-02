Mannarino tour 2017, le date dei concerti in Italia

Nuove date per il tour di Alessandro Mannarino, fresco della pubbliazione di “Apriti Cielo”, nei negozi dal 13 gennaio. L’artista ha confermato l’aggiunta di nuovi concerti. L’Apriti Cielo Tour di Mannarino lo porterà ad esibirsi nelle principali città del nostro paese: Roma, poi Firenze, Padova, Milano e alcune altre nella prima tranche di questo tour 2017.

Per i biglietti, un riguardo speciale per i disoccupati e i bambini di età inferiore ai 10 anni: da lunedì 28 novembre, in tutti i punti vendita TicketOne, è messo a disposizione un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di dieci euro più diritti di prevendita.

Mannarino tour 2017

25 (sold out), 26 marzo 2017 – Roma

Palalottomatica

Prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: € 30 + € 4,50 prevendita

1°Anello Numerato: € 35 + 5,25 prevendita

2°Anello Numerato: € 30 + 4,50 prevendita

3°Anello Numerato: € 25 + 3,75 prevendita

28 marzo 2017, 12 aprile 2017 – Bologna

Estragon

Prezzo dei biglietti: posto unico € 28 + 4,20 di prevendita

31 marzo 2017 – Firenze

Mandela Forum

Prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: € 25 + 3,75 di prevendita

Primo settore numerato: € 35 + 5,25 di prevendita

Secondo settore numerato: € 30 + 4,50 di prevendita

01 aprile 2017 – Padova

Gran Teatro Geox

Prezzo dei biglietti: parterre in piedi € 28 + 4,20 di prevendita



03, 04 aprile – Milano

Fabrique

Prezzo dei biglietti: parterre in piedi € 28 + 4,20 di prevendita

06, 13 aprile – Torino

Teatro della Concordia

Prezzo dei biglietti: parterre in piedi € 28 + 4,20 di prevendita



08 aprile 2017 – Pescara

Pala Giovanni Paolo II

Prezzo dei biglietti:

Parterre in piedi: € 28 + 4,20 di prevendita

Tribuna Centrale: € 32 + 4,80 di prevendita

Gradinata non numerata: € 28 + 4,20 di prevendita



10 aprile 2017 – Napoli

Casa della Musica

Prezzo dei biglietti: parterre in piedi € 28 + 4,20 di prevendita

