Marracash e Guè Pequeno tour 2017, il calendario dei concerti estivi

Giovedì 13 luglio: Roma , Postepay Sound Rock In Roma – Ippodromo Capannelle Venerdì 14 luglio: Milano , Carroponte Giovedì 27 luglio: Soverato (CZ) , Summer Arena Sabato 29 luglio: Gallipoli (LE) , Sottosopra Fest – Parco Gondar

I biglietti di Santeria Live sono disponibili su TicketOne e in tutti i circuiti di vendita.

Marracash e Guè Pequeno hanno da poco annunciato le nuove date di Santeria Live . Dopo i concerti invernali che hanno toccato le città di Padova, Torino, Milano, Novara, Modena, Napoli, Firenze e Roma, il tour dei due rapper milanesi ripartirà il prossimo 13 luglio dal Postepay Sound Rock in Roma. Marracash e Guè Pequeno gireranno l’Italia lungo tutti i maggiori festival estivi. Non è escluso quindi che il cartellone possa ulteriormente arricchirsi di nuove date.

