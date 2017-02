Siamo stati alla Milano Tattoo Convention

Abbiam pensato bene di fare un saltino alla Tattoo Convention 2017 che si tiene a Milano in questi giorni, e fare qualche foto fra aghi, colori e milioni di disegni. La cosa interessante è che l’esposizione non ha soltanto un carattere ink-made, ma fanno capolino una serie di eventi collaterali fra i più disparati tra cui la presenza della Tattoo Model Monami Frost, la top suicide-girl italo Riae Mac Carthy, varie performance di pole-dance, balli polinesiani e stranamente anche la comparsa dello chef Alessandro Borghese.

La manifestazione ha aperto il 3 febbrario e chiude oggi, domenica 5, è considerato l’evento l’italiano più importante in Europa non solo per la presenza di oltre 400 tatuatori, ma soprattutto per l’arruolamento di giovani talenti fra i più riconosciuti nel mondo. Il tatuaggio ormai non è più soltanto un elemento di decoro o retaggio del passato, bensì una vera e propria forma d’arte contemporanea dove trovano sfogo e libertà d’espressione i più vari e disparati stili di rappresentazione del tessuto urbano, mode e filosofie di vita: un tatuaggio per dire chi sei, cosa pensi o di chi e cosa fai parte.

Foto di Daniele Baldi.

