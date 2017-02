Mosche, la band romana tra rock, critica e disillusione

“Senza ali“, già disponibile sul mercato, ha segnato l’esordio discografico per la band romane Mosche. L’album, composto da dieci tracce registrate da Maurizio Lollobrigida tra The lab (Acilia) e Officine Zero (Roma), unisce il rock più duro alla melodia, presentandoci un lavoro eterogeneo e sfaccettato. Tra i brani anche una cover: “Il mare d’inverno”, di Enrico Ruggeri.

“Questo disco è una dichiarazione di attaccamento alla realtà, di riconoscimento dei propri limiti e di scoperta del proprio potenziale di esseri umani. – racconta la band – “Senza ali” è guardare al passato, al presente e al futuro con la massima attenzione e consapevolezza di sé. È ricerca della felicità. È la voglia di guardarsi dentro e confrontarlo con ciò che gli altri vedono dentro sé stessi.”

Nei propri testi la band ben esprime il senso di disillusione condivisa tipica del nuovo millennio, e muove critiche alla società guardandola da diversi punti di vista – e osservando i riflessi di essa sull’io più profondo.

Dal disco sono stati estratti tre singoli, l’ultimo dei quali si intitola “Mille Occhi”.

Di seguito, il videoclip ufficiale del brano:

