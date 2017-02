Natalie Imbruglia tour 2017, un concerto in Italia a maggio

Natalie Imbruglia presto tornerà in concerto in Italia: il tour 2017 arriverà al Fabrique di Milano a maggio. La tournée partirà poco prima, a fine aprile, da Mosca, e attraverserà buona parte dell’Europa.

Il suo ultimo lavoro discografico è uscito nel 2015: “Male” è arrivato dopo sei anni di silenzio, per presentare al pubblico un insieme di brani al contempo classici e contemporanei, omaggiando artisti come Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Pete Townshend e altri.

Natalie Imbruglia tour 2017

6 maggio 2017 – Milano

Fabrique

Apertura porte: ore 20.30

Inizio concerti: ore 21.30

Prezzi biglietti:

Posto unico in piedi € 22 + diritti di prevendita

I biglietti saranno in vendita su TicketOne a partire da venerdì 10 febbraio alle ore 10.

