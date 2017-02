Niccolò Fabi, la scaletta dei concerti del tour 2017

Lontano da me

È non è

Non vale più

L’ultimo album si intitola “ Una somma di piccole cose “, nelle parole dell’artista “ Un disco nato con la missione di suggerire dove trovare le terapie per le nostre difficoltà: nell’arte e nella natura ”. Il video della title-track (in fondo alla pagina) è stato pubblicato due giorni fa.

Niccolò Fabi prosegue il suo tour anche nel 2017: dopo una manciata di date, possiamo dare un’occhiata alla scaletta dei concerti . La setlist include classici del cantautore come “Oriente” e “Vento d’estate”, accanto a brani della recente produzione.

