Nick Cave & The Bad Seeds tour 2017, tre concerti in Italia a novembre

Nick Cave & The Bad Seeds saranno in Italia a novembre. Il tour 2017 comprenderà ben tre concerti: Padova, Milano e Roma. La tournée si intitolerà UK & Europe 2017 e partirà a settembre da Bournemouth per poi chiudersi a fine novembre con Atene e Tel Aviv.

L’ultimo album, “Skeleton Tree“, è stato pubblicato a settembre: “I suoni sono curatissimi e elettronici, […] si inerpicano intorno alle parole sofferte di Cave come rampicanti schivi che fuggono dagli altri elementi, in un processo di privazione piuttosto che di accumulo. La sensazione è quella di ricevere strattoni emotivi che ti attirano rudemente verso le tematiche apocalittiche dei testi.”

Nick Cave & The Bad Seeds tour 2017

Sabato 4 novembre 2017 – Padova

Kioene Arena

Lunedì 6 novembre 2017 – Milano

Mediolanum Forum (Assago)

Mercoledì 8 novembre 2017 – Roma

Palalottomatica

I biglietti saranno in vendita a partire dal 17 febbraio alle ore 10 su TicketOne.

Comments

comments