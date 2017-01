Noel Gallagher tour 2017, un concerto in Italia in apertura agli U2

“Sarà sia un piacere che un onore prendere parte a quello che rimane il più grande show sulla Terra”: così pochi minuti fa Noel Gallagher ha annunciato il suo tour 2017, in apertura alle date europee degli U2. Il concerto in Italia, l’unico salvo raddoppi, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma sabato 15 luglio: in tutto, la branca europea del tour consisterà di otto concerti che partiranno da Londra l’8 luglio.

Noel Gallagher’s High Flying Birds tour 2017

Luglio

8 Londra Twickenham

12 Berlino Olympic Stadium

15 Roma Stadio Olimpico

18 Barcellona Olympic Stadium

22 Dublino Croke Park

25 Parigi Stade de France

29 Amsterdam Amsterdam Arena

Agosto

1 Bruxelles Stade Roi Baudouin

I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 16 gennaio. Mercoledì 11 gennaio si aprirà un’esclusiva presale sul sito ufficiale degli U2.

