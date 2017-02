Rap – Una storia italiana, in uscita il libro di Paola Zukar

È in pubblicazione il primo libro di Paola Zukar “Rap – Una storia italiana”, edito da Baldini & Castoldi e disponibile dal 23 febbraio 2017 nelle librerie e negli store online.

Questo libro, che non mancherà di appassionare anche chi non ama il rap, ripercorre l’esperienza personale di Paola alla guida della sua agenzia di produzione, la Big Picture Management, e il percorso umano e artistico che l’ha portata a trasformare la sua passione in una professione.

Negli ultimi dieci anni il rap italiano è sbarcato nel mainstream e, anche grazie alla bravura di artisti come Clementino, Fabri Fibra e Marracash, il genere è uscito dai circuiti underground per approdare al grande pubblico. Dietro a questi tre artisti c’è il nome di una donna capace di interpretare le regole di un gioco fatto prevalentemente da uomini: Paola Zukar.

Chi è Paola Zukar

(Genova, 1968) è presente sulla scena rap dagli anni ’90. Inizia con progetti indipendenti come «Aelle», rivista specializzata sulla cultura hip hop, passando per una serie di collaborazioni in campo discografico, da MP3.com alle major BMG Ricordi e Universal Italia. Nel 2005 nasce Big Picture Management che produce artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino. Oggi, oltre al ruolo di manager, collabora con diverse case discografiche come consulente artistica.

Ecco la copertina del mio libro in uscita il 23 febbraio per @baldinicastoldi. Ringrazio @mecna per l’artwork. #rap #unastoriaitaliana Una foto pubblicata da zkr (@bigpicturemgmt) in data: 3 Feb 2017 alle ore 07:13 PST

Comments

comments