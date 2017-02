Passenger tour 2017, un concerto in Italia a luglio

Mike Rosenberg, in arte Passenger a luglio 2017 sarà in tour in Italia: uno dei suoi concerti estivi sarà infatti al Festival del Vittoriale di Gardone Riviera, la prima delle date finora annunciate.

L’ultimo album del cantautore, “Young As The Morning Old As The Sea”, è uscito lo scorso autunno. A valergli un meritato successo mondiale è stata però la hit “Let Her Go”, che ha scalato le classifiche e le views di YouTube (oltre il miliardo) portando a tanti nuovi ascoltatori il peculiare folk di questo artista, formatosi nella tradizione del busking per le strade inglesi e per quelle australiane.

Passenger tour 2017

4 luglio 2017 – Gardone Riviera

Festival del Vittoriale – Tener-a-mente (qui il programma completo).

Prezzo biglietti:

Poltronissima: 42,00 € + d.p.

Platea e gradinata numerata: 37,00 € + d.p.

Platea laterale: 34,00 € + d.p.

Gradinata non numerata: 32,00 € + d.p.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 23 febbraio.

Comments

comments