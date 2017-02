Patti Smith Tour 2017, sette date a maggio con il progetto Grateful

A poche ore dall’annuncio del conferimento della laurea ad honorem all’Università di Parma, Patti Smith ha confermato ben sette concerti in Italia a maggio con il suo nuovo progetto Grateful. In questa serie di show la cantautrice statunitense sarà accompagnata sul palco dai figli e da Tony Shanahan, bassista, chitarrista e direttore musicale.

Il tour italiano sarà inaugurato dalla tre giorni parmense confermata nella giornata di ieri, nella quale terrà un reading (3 maggio), il primo dei sette concerti in programma (4 maggio) e la sua presenza alla mostra fotografica “Higher Learning”, realizzata in collaborazione con la Robert Miller Gallery di New York ed il Kulturhuset Stadsteatern di Stoccolma che sarà aperta fino al 16 luglio 2017. Il nome del tour richiama all’omonima canzone presente sul disco “Gung Ho” del 2000 ed è il suo modo per festeggiare i settant’anni compiuti alla fine del 2016. Le altre tappe del tour sono Torino, Sanremo, Verona, Cremona, Bologna e Roma.

Di seguito tutti i dettagli del tour:

Patti Smith Tour 2017, le date italiane del progetto Grateful

Giovedì 4 Maggio 2017

PARMA – TEATRO REGIO

Sabato 6 Maggio 2017

TORINO – AUDITORIUM RAI ARTURO TOSCANINI

Domenica 7 Maggio 2017

SANREMO – TEATRO ARISTON

Lunedì 8 Maggio 2017

VERONA – TEATRO FILARMONICO

Mercoledì 10 Maggio 2017

CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

Venerdì 12 Maggio 2017

BOLOGNA – TEATRO MANZONI

Sabato 13 Maggio 2017

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

