Placebo tour 2017, un concerto al Collisioni Festival a luglio

A luglio i Placebo torneranno in tour in Italia: il 2017 li vedrà in concerto al festival Collisioni, a Barolo, in provincia di Cuneo. L’attuale tournée ha preso il volo a settembre, per celebrare i primi vent’anni di carriera: il 15 novembre li abbiamo ascoltati in un Medionalum Forum sold out (Qui il report e la scaletta della serata).

Il Collisioni, giunto alla nona edizione, non manca di presentare ogni anno una lineup interessante: il 2016 è stata la volta di Modà, Elton John, Mengoni, Mika, Negramaro e Niccolò Fabi. Il 2017 si apre con l’annuncio dei Placebo, e non possiamo che aspettarci un programma altrettanto interessante; il festival si terrà dal 14 al 17 luglio 2017.

Placebo tour 2017

16 luglio 2017 – Barolo (Cuneo)

Collisioni 2017

Prezzi biglietti:

Posto unico € 40 + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 12 gennaio su TicketOne e nelle rivendite autorizzate.

Comments

comments