Plant, si intitola Killjoy il nuovo singolo

Venerdì 30 dicembre 2016 è uscito “Killjoy” il nuovo brano di Plant, il quarto dopo “Modus Vivendi”, “All the Gold” e “Non è gossip”. Il pezzo, prodotto da Soyle e Sunken, fonde la sua linea hardcore con una produzione dalle sonorità trap e dalle sfumature che ricordano la deep house creando in questo modo un sound diverso e moderno.

Classe ’99, nato ad Altamura, Francesco Clemente in arte Plant avvia il suo progetto artistico nel 2015 con la pubblicazione del suo primo mixtape “Malpensiero”. A sei mesi dall’uscita pubblica il singolo “Noncuranza” che raccoglie nel giro di pochi mesi molti consensi e al quale segue la realizzazione del secondo mixtape “Inconscio”.

Il suo ultimo ep “Killjoy”, presto disponibile in freedownload, è stato lanciato dal brano “Modus Vivendi” in collaborazione con il rapper Nerone, di cui ha aperto il concerto al Demodè (Bari) il 13 maggio 2016. A questo sono seguiti il live con Bassi Maestro in un secret party in Puglia e l’apertura allo show dei Dope DOD il 3 luglio. Nello stesso periodo è stato pubblicato il secondo estratto “All the gold”, mentre a novembre, oltre all’uscita di “Non è gossip”, il giovane rapper pugliese ha condiviso il palco con Cut Killer e Dj Shocca.

Il 2016 per Plant è stato soltanto l’inizio di un lungo percorso. La sua sfacciataggine gli ha permesso di entrare a gamba tesa in una scena emergente molto affollata e radicata perlopiù a Milano.

Il nuovo anno, quindi, servirà a confermare quanto di buono è stato fatto finora, con l’obiettivo di mettere la quinta e sorpassare tutti. Sulla carta le potenzialità ci sono e il sodalizio professionale con i validi produttori Sunken e Soyle e con il videomaker Francesco Viscanti non va trascurato, perché ha contribuito a una forte e chiara definizione dell’identità artistica di Plant. Niente rap con accento da milanese per una volta, e non può che essere un bene per tutto il movimento.

