Primal Scream tour 2017, tre concerti in Italia a luglio

A luglio 2017 i Primal Scream tornano finalmente in Italia: le date dei concerti saranno tre, a luglio. Dopo la delusione data dall’annullamento della tournée 2016 a causa dell’infortunio di Bobby Gillespie, ora che il frontman è di nuovo in forma si potrà finalmente ascoltare dal vivo “Chaosmosis”:

“Con lo spettro dei tanto amati Rolling Stones che aleggia su più pezzi, e con alcune collaborazioni ben studiate (il produttore Björn Yttling, la modella/cantante Sky Ferreira e le amiche Haim, qui ai cori in “Trippin On Your Love” e “100% or Nothing”), i Primal Scream pubblicano una raccolta di brani dal potenziale radiofonico scritti con la trentennale esperienza di artisti navigati, capaci di portare nella loro matrice sonora il significato del scrivere brani pop nel 2016.” (Qui la recensione completa).

Primal Scream tour 2017

14 luglio 2017 – Sestri Levante (GE)

Mojotic Festival

Prezzo biglietti:

Ingresso 30,00€ + d.d.p.

15 luglio 2017 – Cesena

Acieloaperto Festival

Prezzo biglietti:

Ingresso 30,00 € + d.d.p.

16 luglio 2017 – Roma

TBA

I biglietti saranno disponibili da lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 10.00 sul circuito Ticketone.

