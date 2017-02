I Queens of the Stone Age hanno annunciato il loro primo concerto del 2017. La band di Josh Homme sarà infatti headliner nella seconda data del Fuji rock festival in Giappone, il 28 luglio prossimo, assieme ad artisti del calibro di LCD Soundsystem, Bjork e Aphex Twin.

I Qotsa, attualmente al lavoro sul successore di …Like Clockwork uscito nel 2013, stanno dando continui aggiornamenti sullo stato dei lavori attraverso i loro canali social: come la partecipazione alle registrazioni di Dave Grohl dei Foo Fighters e Jesse Hughes degli Eagles of death metal.

Se l’annuncio della data di uscita del nuovo album è ormai alle porte, la conferma della partecipazione al festival giapponese non può che significare l’imminente partenza di un vero e proprio tour per l’estate 2017; non ci resta quindi che attendere con impazienza le nuove date sperando in una o più date in Italia, presumibilmente tra giugno e luglio.

L’annuncio dei Queens of the Stone Age sul loro profilo instagram:

That’s right! The last time we played @fujirock_jp was 2002. It’s about time we do it again this year. Can’t wait to see you #FujiRock2017 July 28, 29 & 30. Una foto pubblicata da QOTSA (@queensofthestoneage) in data: 9 Feb 2017 alle ore 18:37 PST

La locandina del Fuji Rock Festival che si svolgerà dal 28 al 30 luglio 2017:

