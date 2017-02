Raniss, l’album d’esordio uscirà a marzo 2017

Ad anticipare il nuovo lavoro ci ha pensato “ Mantide “, brano scritto Alessio Dell’Esto e Mario Poli Corsi e registrato da Andrea Alunno Minciotti: si tratterà di un’eccezione nel contesto del disco, perché sarà l’unica traccia acustica di un album dalle sonorità alternative rock e post-grunge. Il brano è ispirato dall’omonimo animale, la Mantis Religiosa, che pratica il cannibalismo mangiando il proprio partner durante l’accoppiamento. La scelta di una tematica così particolare trova un senso metaforico quando accostata a un rapporto di coppia in cui l’uomo, consapevole della fine delle propria storia, per amore reprime i propri sentimenti e va avanti, pur di restare accanto alla propria compagna.

Quello in uscita il prossimo mese, a marzo 2017, sarà il primo album dei Raniss : abbiamo già avuto modo di ascoltare questa band toscana con “Niente di positivo”, EP che ha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico che dalla critica . “Abbiamo cercato un posto isolato da tutto e tutti nelle colline toscane – raccontano i Raniss – e ci siamo chiusi là suonando tutti i giorni tutto il giorno come hanno fatto grandi artisti negli anni passati. Il risultato è un lavoro composto da 8 tracce che uscirà a marzo 2017“.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.