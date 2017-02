Robbie Williams tour 2017, due concerti in Italia a giugno

Dopo il preannunciato concerto a Verona, Robbie Williams a luglio staccherà un attimo dagli stadi: “The Heavy Entertainment Tour 2017” passerà infatti anche da Barolo (CN), al festival Agrirock Collisioni.

Special guest della data saranno gli Esasure.

“Ci sentiamo come nell’anno in cui Bob Dylan accettò di suonare in un piccolo festival di campagna – commentano gli organizzatori – È un nuovo inizio, una nuova sfida che cambierà per sempre il festival. Una pop-star mondiale che normalmente siamo abituati ad ascoltare negli stadi, con centinaia di migliaia di spettatori – sceglie di suonare in un borgo antico, per pochi spettatori, in una piazza intima e raccolta, circondato dalle vigne del Barolo. Sarà un’esperienza unica e irripetibile nella storia non solo di Collisioni, ma di tutto il Piemonte”.

Il 4 novembre è stato pubblicato “The Heavy Entertainment Show“, il nuovo album del cantante che a tre anni da “Swings Both Ways” si prepara a tornare in grande stile sulle scene internazionali.

Robbie Williams tour 2017

14 luglio 2017 – Verona

Stadio Bentegodi

Prezzi biglietti:

Poltronissima: 138 euro

Poltrona: 97,75 euro

Prato Inner Circle: 74,75 euro

Prato: 63,25 euro

Tribuna est: 71,30 euro

Tribuna ovest: 71,30 euro

Curva non numerata: 51,75 euro

17 luglio 2017 – Barolo (CN)

Collisioni Festival

I biglietti per il concerto a Barolo saranno in vendita dalle 10:00 di mercoledì 8 febbraio tramite il circuito ww.ticketone.it.

