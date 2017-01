Rock in Roma 2017, il programma dei concerti della nona edizione

Il Postepay Sound Rock in Roma 2017 si terrà a luglio, all’Ippodromo delle Capannelle, e sono già stati annunciati diversi nomi interessanti: ecco il programma dei concerti. Ad aprire le danze saranno i Red Hot Chili Peppers, seguiti il giorno successivo dai Kasabian. Arriverà poi Marilyn Manson, accompagnato da uno special guest ancora da annunciare ufficialmente.

Rock in Roma 2017 – Programma, orari e prezzi biglietti

Giovedì 20 luglio 2017 – Red Hot Chili Peppers

Apertura porte: 12:30

Inizio concerto: 21.30

Prezzi biglietti:

Inner Pit: € 70,00 + 10,50 d.p.

Posto unico intero: € 52,00 + 7,80 d.p.

Venerdì 21 luglio 2017 – Kasabian

Apertura porte: 18:30

Inizio concerto: 21.30

Prezzi biglietti:

Posto unico intero: € 30,00 + 4,50 d.p.



Martedì 25 luglio 2017 – Marilyn Manson + special guest

Apertura porte: 18:30

Inizio concerto: 20.30

Prezzi biglietti:

Posto unico intero: € 38,00 + d.p.

Prezzo in cassa: € 44,00

Biglietti in vendita su TicketOne, Postepay e nei punti vendita TicketOne, BoxOfficeLazio, Etes, e BookingShow.

Come arrivare

In auto: l’ippodromo è a mezz’ora dal centro di Roma. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare si prende l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, verso Roma: l’indirizzo è Via Appia Nuova, 1245 (Coordinate GPS: 41.824677,12.568445).

In taxi: i numeri di riferimento sono 3570 (Radio Taxi) e 060609 (Chiama Taxi).

In treno: la fermata è “Capannelle”, e si trova a circa 700 metri dalla location del concerto. Il treno (FR4) parte da Stazione Termini e ha come fermate Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri e infine Capannelle. Da Termini a Capannelle il tempo di percorrenza è di soli 9 minuti.

In aereo: da Aeroporto Leonardo Da Vinci – Fiumicino: Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 (vedi sopra). Da Aeroporto di Ciampino “G. B. Pastine”: raggiungere a piedi (900 metri) la stazione Ciampino e prendere il treno (linea FR4) direzione Stazione Termini (vedi sopra).

In autobus: la fermata più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale dell’ippodromo. I bus collegati sono i seguenti:

linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654 Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata:

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno:

Autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.

In navetta: qui ulteriori informazioni sul servizio di navette da diverse città italiane.

