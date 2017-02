Roger Waters, si intitola Is This The Life You Really Want il nuovo album

È arrivato il tempo di grandi annunci per l’ex Pink Floyd Roger Waters. “Is This The Life You Really Want” è il titolo del disco di inediti di prossima uscita, cosa che non si vedeva dal lontano 1992. Un video teaser pubblicato sui social dallo stesso Waters non rivela la data di pubblicazione ma ci infiamma con un laconico “presto”.

Terminate le registrazioni, la produzione passa nelle mani di Nigel Godrich. Dopo ben 25 anni quindi, dai tempi di “Amused To Death”, torneremo a sentire nuova musica dall’icona del rock Roger Waters, con un album che a leggere le parole del titolo si preannuncia una dura e disincantata esamina del mondo che ci circonda. Come da sempre ci ha abituati, l’artista britannico torna a distruggere muri in un periodo storico che come non mai ha bisogno dei suoi slogan e della sua potenza espressiva. Lo vedremo anche sui palchi del nord America in questo 2017 che si preannuncia sempre più epocale per il mondo della musica.

