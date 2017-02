Sanremo 2017, qualche pronostico sul gran finale

Tra eliminazioni a sorpresa e piacevolissime scoperte, si chiude la 67esima edizione del Festival di Sanremo. In attesa di scoprire chi ne uscirà vincitore, abbiamo provato a stilare dei pronostici, dall’ultimo al primo posto.

Con le uniche due coppie in gara fuori dai giochi e dopo i tonfi di alcuni big storici, ci prepariamo ad affrontare la serata finale.

16 – Alessio Bernabei

Sorprende come sia ancora lì a lottare con i big. Non all’altezza, non è decisamente il suo festival. Arrivare tra i primi dieci è un miraggio.

15 – Michele Zarrillo

Classico brano “alla Zarrillo”: non cambia il suo stile. Ha raggiunto più volte la sufficienza in pagella, ma non dà e non toglie nulla a questo Festival.

14 – Lodovica Comello

Non sembra riuscito a pieno l’esperimento della Comello: nonostante sia un’artista a tutto tondo, a Sanremo è la canzone a fare la differenza. Non da top 10.

13 – Bianca Atzei

Si sente l’impronta di Silvestre, ma non lascia il segno. Gioca con l’emotività rischiando di esserne inghiottita. Per scalare la classifica serve altro.

12 – Marco Masini

La cover di Faletti ha diviso i critici ma l’ha proiettato sul podio nella terza serata. Serviva questa scossa di adrenalina, ma sembra ancora lontano dai primi posti.

11 – Elodie

La scelta di un ritornello che ripete la parola amore sembra quasi una garanzia di marketing. Il brano non spicca e serve ancora tempo per la maturazione, ma si farà valere in futuro: queste botte le serviranno per farsi le ossa tra i grandi.

10 – Clementino

Migliora serata dopo serata. Con la possibilità di cantare la cover poteva far ancora più breccia nel pubblico, ma il testo cattura sempre più consensi.

9 – Chiara

Canzone molto intima interpretata in maniera impeccabile. Potrebbe non arrivare a tutti, ma il brano resta tra i più belli di questa edizione.

8 – Sergio Sylvestre

Ancora un po’ acerbo, ma le doti e il pezzo ci sono alla grande. Con più personalità poteva arrivare sul podio.

7 – Samuel

Classica canzone che ti resta in testa, ma non adatta alla vittoria. Andrà fortissimo in radio e sarà tra le più memorabili. Ma il primo posto è altra storia.

6 – Francesco Gabbani

Simpatico e miglior amico del pubblico. Trascinatore e tormentone, sull’onda del successo dello scorso anno. Tutto molto ballato, peccato per la mancata vittoria.

5 – Michele Bravi

Il ragazzo ha talento: si vede e si sente. In altre edizioni avrebbe vinto, ma qui la concorrenza è forte. Tra le scoperte più interessanti.

4 – Fabrizio Moro

Strappa applausi e sorrisi. Di cuori ne ha conquistati già in passato ed oggi ha aumentato il suo bottino. Graffia e stupisce.

3 – Paola Turci

La migliore delle rinascite. Un posto in top 3 sarebbe il giusto premio per una cinque giorni a tutta energia. Occhio al premio della critica perché potrebbe sul serio farci l’abitudine.

2 – Ermal Meta

Tra i brani più belli di quest’anno. La cover magistrale di “Amara Terra Mia” ne ha aumentato prestigio ed appeal. Il podio è assicurato, la vittoria non è un miraggio, anzi.

1 – Fiorella Mannoia

Vincere da favoriti è sempre difficilissimo. A Sanremo, ancor di più. Ci si aspettava un pezzo da applausi ed è arrivato. Un premio alla carriera e alla canzone: la più amata.

Sul podio:

Tre fra Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Paola Turci e Fabrizio Moro.

Premio della critica:

Uno tra Paola Turci, Ermal Meta e Francesco Gabbani.

In attesa del gran finale, la playlist di ripasso:

