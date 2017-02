Festival di Sanremo 2017: Spettatori, opinioni e critiche

Come ogni edizione che si rispetti, anche il 67esimo Festival di Sanremo ha già la sua buona dose di critiche. Dal conduttore ai cantanti, passando per gli ospiti e perché no anche alla scenografia. L’ombra delle voci incontrollate avvolge già da diverse settimane il Teatro Ariston, dove i protagonisti del mondo social si dividono tra i fedelissimi della kermesse e chi si schiera contro sin dal principio.

C’è chi sceglie la tradizione, sentendosi attore non protagonista di qualcosa che ha segnato la nostra storia. C’è poi chi si schiera da parte del proprio cantante preferito, dedicandogli i propri occhi senza curarsi di quel che succede intorno. Ed è ovvio che non può mancare la musica, vera regina di Sanremo, che ha regalato spettacolo in passato e che prova a dire la sua anche ai giorni nostri. Dopotutto, si tratta della vetrina che ha fatto brillare stelle come Eros Ramazzotti e Laura Pausini, oltre ai vari Fabrizio Moro, Alex Britti, Arisa e Marco Masini.

Dall’altra parte c’è chi la pensa in maniera “leggermente” diversa.

Tra i più scatenati, la parola d’ordine è boicottaggio. Gli “onesti” poi ammettono di non guardarlo mai, raccontando in modo totalmente personale esibizioni e – sì, anche loro – abiti dei cantanti, giustificando la loro posizione solo in relazione al trash che, a detta di molti, ormai è spesso protagonista del concorso, sedendosi a pochi passi dall’orchestra. E poi il neonato “telespettatore di riflesso”, connesso costantemente e contemporaneamente sui social, pronto a commentare insieme ai propri influencers tutto ciò che succede di triste e divertente, compresi i momenti “tristemente divertenti”, i loro preferiti.

Le critiche motivate fanno bene all’intera rassegna, perché ne analizzano più e meno e cercano di dire la propria su una manifestazione che non può assolutamente piacere a tutti: si parla pur sempre di gusti musicali, tra le altre cose.

Ciò che invece spezza le gambe degli addetti ai lavori è la voce del populista, di chi si nutre di notizie sul web senza verificarne la fonte o la veridicità. Colui che mantiene una posizione e chiude gli occhi davanti alle tesi opposte alla sua. Basta un commento saltato fuori dal nulla per scatenare ira, indignazione (la più gettonata) e parole grosse, senza però informarsi sulla realtà dei fatti.

Prima abbiamo analizzato chi guarda Sanremo e chi non lo fa. Adesso però vogliamo concentrarci sul perché. Quali sono i motivi che spingono le persone a guardarlo ogni anno o a polemizzare su ogni singola virgola? Proviamo a fare chiarezza.

Questioni di tradizione. Sono tantissimi i meno giovani che restano ancorati a questa manifestazione. Che sia diventata ormai un’istituzione lo hanno ammesso anche i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston, ma secondo i musi lunghi la nostra tv dovrebbe abbandonare questi programmi obsoleti per lasciare spazio a qualcosa di fresco e più giovane.

Questione musica. Si tratta di una rassegna che spesso e volentieri ha premiato la classica canzone all’italiana, con un ritornello forte ed un ritmo mai forzato ma sempre orecchiabile dal primo ascolto. La vittoria de Il Volo nel 2015 ne è la dimostrazione, così come il trionfo degli Stadio lo scorso anno, dove però una buona dose di successo è stata data anche dal testo e da ciò che rappresentava. Dopo aver teso la mano all’indie, un ulteriore passo in avanti è stato fatto aprendo le porte al rap – non in maniera assoluta, sia chiaro – e contaminandolo di qualche sfumatura maggiormente pop.

Questione cantanti. Chi arriva sul palco dell’Ariston è la voce di chi cerca riscatto, chi spera ancora nell’affermazione definitiva, chi vuole la promozione o chi, semplicemente, pensa di avere tra le mani un ottimo prodotto e vuole presentarlo al Festival più importante della nostra musica. Quest’ultimo ritratto è quello più presente tra i Campioni, i quali spesso hanno già una ricca carriera alle spalle e puntano a Sanremo per vincere ed ottenere un’ulteriore consacrazione: un esempio è la vittoria di Roberto Vecchioni nel 2011 o quella più recente degli Stadio lo scorso anno.

Notevole anche l’apporto nelle Nuove Proposte che nella scorsa edizione si sono affermate con giovani del calibro di Ermal Meta e Francesco Gabbani – dando loro l’opportunità di schierarsi quest’anno tra i Campioni – e che anche in passato hanno gettato le basi per la crescita di personaggi che ancora oggi non passano inosservati tra la nostra musica. Non convince la “formula talent”: troppi i giovani provenienti da Amici, X Factor e The Voice se rapportati ai numeri degli scorsi anni ed ai risultati di rilievo ottenuti fino ad oggi. Quest’anno le giovani stelle saranno sette, l’anno scorso addirittura otto, mentre la vittoria manca dal 2012.

Questione costi. Una delle polemiche più in voga sul web è quella relativa ai costi che comporta il Festival di Sanremo. Tra le cifre più criticate c’è il cachet di Carlo Conti: 650 mila euro per la sua terza conduzione. Tra l’indignazione di chi lo ritiene un numero esorbitante e l’incredulità di chi non ha visto questi soldi devoluti alle emergenze in Italia, proviamo a fare ulteriore chiarezza. Si tratta di uno degli “stipendi” più bassi degli ultimi dieci anni (Paolo Bonolis nel 2009 guadagnò un milione, mentre due anni più tardi a Gianni Morandi andarono 800 mila euro) e fa riferimento a conduzione e direzione artistica, due ruoli non da nulla, oltre ad altri programmi sempre inerenti al Festival.

Ma si tratta comunque di numeri irrisori di fronte ad entrate ed uscite che riguardano Sanremo: le cifre spese per il lavoro di Conti verranno rimpiazzate dai brevi spot pubblicitari prima, durante e nel finale delle serate. Si parla comunque di circa 16 milioni di spese e quasi 23 di ricavi. Se a questo aggiungiamo che si tratta di un programma che è tra i capisaldi della Rai, che fa leva sul lavoro di tantissime persone e che mette dei professionisti letteralmente “in pasto” all’opinione pubblica, pronta a condannarne ogni errore, è evidente che i conti tornano. E poi i risultati danno ragione al Festival: lo share è alto e i ricavi dalla sponsorizzazione non possono far altro che aumentare. Dispiace dover smontare i populisti che gridano allo scandalo, ma il discorso va inserito in un quadro di entrate ed uscite da far paura e che, dopotutto, riguarda pur sempre una società. La beneficenza poi si fa in silenzio, ma questa è un’altra storia.

Questione format. Ventidue i Campioni in gara, mentre le Nuove Proposte saranno otto. Confermatissima la serata cover, una delle più seguite, mentre occhio alle eliminazioni e alle sfide per restare in corsa. Tutto sommato è uno schema che funziona e che prende una grande fetta di interesse dalla terza serata, quella destinata alla riproposizione dei brani che hanno fatto la storia della nostra musica. Per i più maliziosi, l’ombra che avvolge il televoto non trasmette chiarezza, ma è utile ricordare che i voti finali verranno calcolati anche in base alla giuria demoscopica, quella degli esperti e quella della sala stampa.

Questione stampa. Boom di media più che giustificato per la manifestazione più importante della nostra televisione e della nostra musica. L’attenzione così amplificata è inevitabile, mentre meriterebbe uno sguardo più critico soprattutto l’aspetto musicale, troppe volte lasciato come sottofondo di storie che meriterebbero un focus minore.

Il Festival di Sanremo è tutto ciò. Ognuno sceglie se vederlo e soprattutto ha i propri motivi. Abbiamo cercato di aprire gli occhi di chi decide di sparare a zero senza prima informarsi o di chi, accecato dai propri gusti musicali, non si accorge di tutto quello che c’è intorno. A poche ore dall’inizio della 67esima edizione, si prevede ancora una volta il pienone all’Ariston. Di persone, di media, di attenzione, di critiche e soprattutto di interesse.

Comments

comments