Sexto’nplugged, il programma dei concerti dell’edizione 2017

Per il dodicesimo anno torna anche questa estate Sexto’nplugged, il festival di Sesto Al Reghena. Il primo dei concerti annunciati per l’edizione 2017 è quello di Mark Lanegan. Il songwriter americano presenterà dal vivo “Gargoyle”, terzo album da solista che sarà pubblicato ad aprile.

Le altre date italiane di Lanegan saranno al Tener-A-Mente Festival (Gardone Riviera) e a Roma.

Ulteriori nomi saranno annunciati prossimamente. Negli ultimi anni Sexto’nplugged si è saputo distinguere sia per la location d’eccezione, con la sua caratteristica piazzetta, che per i tanti artisti ospitati: St. Vincent, Belle&Sebastian, The Lumineers, Passenger, Blonde Redhead, Carmen Consoli, e Afterhours, solo per citarne alcuni.

Sexto’nplugged 2017 – Il programma dei concerti

Location: Sesto Al Reghena (PN), Piazza Castello, 4

Domenica 9 luglio 2017 – Mark Lanegan

Prezzo biglietti:

Posto unico € 20,70

