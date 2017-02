Sfera Ebbasta, sold out i concerti di marzo a Milano

Partito a fine ottobre del 2016, il tour di Sfera Ebbasta si concluderà ai Magazzini Generali di Milano per due date evento già dichiarate sold out. Venerdì 3 e sabato 4 marzo 2017, il rapper di Ciny porterà live il suo ultimo album omonimo, certificato di recente disco d’oro dalla Fimi, e festeggerà quindi con i tanti presenti l’ottimo risultato ottenuto.

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, Sfera Ebbasta durante le sue performance dal vivo, riproporrà al contempo i brani che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera musicale: da “XDVR”, brano che ha prestato il titolo al suo primo progetto in freedownload, sino a “Panette”, “Rapina”, “Mercedes Nero”, “Più forte”, “Brutti Sogni” e “Blunt & Sprite”, non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Ciny”, inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutta Italia.

Inoltre, è notizia di questi giorni che la serata del 4 marzo ai Magazzini Generali proseguirà con un esclusivo e lungo after show party. In seguito al live, a partire dalle ore 23:00, Sfera Ebbasta concluderà in grande stile il suo fortunato tour, festeggiando fino a tarda notte insieme al pubblico gli importanti risultati raggiunti in quest’ultimo anno. Lo special aftershow party darà infatti la possibilità a tutti i fan che non hanno trovato i biglietti per assistere ai concerti di partecipare ad uno show davvero unico in presenza del loro beniamino.

L’ingresso all’after show è di 15 € in prevendita compresa una consumazione.

Sfera Ebbasta tour 2016/17

OTTOBRE

29 – BRESCIA – LATTE PIÙ – special guest TEDUA

31 – PIACENZA – COMOEDIA

31 – LODI – ZII GAETANO

NOVEMBRE

1 – SAN BENEDETTO (AP) – BB

5 – ROMA – BRANCALEONE

12 – VOGHERA (PV) – MOM.A

13 – VERONA – ALTER EGO

19 – COMO – MADE CLUB

26 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB – special guest IZI

DICEMBRE

3 – BARI – DEMODÈ

6 – LECCO – DANCING LAVELLO

7 – PARMA – CAMPUS INDUSTRY MUSIC – special guest TEDUA

9 – TORINO – CHALET

10 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

17 – CAGLIARI – COCÒ

21 – CATANIA – INDUSTRIE

23- LECCE – OFFICINE CANTELMO

26- VICENZA – GILDA

27 – BERGAMO – DRUSO

29- GENOVA – CRAZY BULL

31- CAORLE (VE) – BIG BANG IN PIAZZA

31- BASSANO DEL GRAPPA (VI) – LIV CLUB

GENNAIO

5 – FORCOLA (SO) – MEGASHOW

7 – FIRENZE – VIPER THEATRE

14 – LUGANO – STUDIO FOCE

21 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA – special guest TEDUA

28 – PORDENONE – TIO DISCO

FEBBRAIO

3 -ALBA (CN) – XL CLUB

4 – BOLOGNA – KINDERGARTEN

18 – PERUGIA – URBAN

25 – RAVENNA – ONYX CLUB

26 – TRENTO – ARTE’

28 – PORTO POTENZA PICENA (MC) – SKY CLUB

MARZO

3 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

4 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

