Steradiodj, una web radio bella e funzionale

“Ciao Elena, sono Stefano Pietta, un trentaduenne della provincia di Brescia“. Così io e Stefano ci siamo conosciuti, nell’era virtuale. Un messaggio su Facebook. Un lungo messaggio per spiegarmi chi e cosa stava combinando. Stefano, costretto fin dalla nascita alla carrozzina da una tetraparesi spastica. Le sue passioni sono la musica leggera e il confronto con altre sensibilità, altri gusti, altre idee. Perciò è stato quasi naturale per lui creare Steradiodj, una web radio con tanto di licenza Siae, attiva ogni giorno dalle 17 alle 23 salvo, come spiega, «impegni». Ovvero qualche live dei suoi beniamini.

“Nei momenti in cui mi capita di non essere in consolle e quindi non in diretta, ho un software di regia automatica che mi permette di mandare in onda programmazione registrata (musica e/o interviste di vario genere)”.

Steradiodj, non è solo una web radio, funzionale all’ascolto di tutte le hit del momento, ma è anche un punto di incontro e scambio su argomenti delicati come le disabilità. Steradiodj ha permesso a lui di trovare il suo amore per la vita, Ilaria, ragazza disabile che condivide con Stefano la passione per la musica e nel progetto radiofonico. “La radio, l’ho aperta con l’obbiettivo di sensibilizzare riguardo a quella bellissima parte del mondo, che è la disabilità e di tenere compagnia a persone che come me a volte, possono sentirsi un po’ sole. Lo faccio trasmettendo dalla mia abitazione in rigorosa diretta, musica di ogni genere e notizie di ogni genere ma lasciando ovviamente ampio spazio a tematiche riguardanti la disabilità anche attraverso interviste a vari ospiti e con la fortissima speranza di farmi nuove amicizie e nuovi contatti“.

Consiglio vivamente di farvi un giro sul web e ascoltare il suo bellissimo programma, io di nascosto l’ho fatto e devo ammettere che Stefano è davvero un talento e la passione per il suo lavoro rieccheggia tutt’ora tra le mie orecchie. Per ascoltarlo e avere info da dispositivi fissi: www.steradiodj.it o direttamente dalla pagina Facebook entrando nella scheda Player Radio.

Per ascoltare Steradiodj da dispositivi mobili, oltre al sito, si possono scaricare le app gratuite e personalizzate chiamate STERADIODJ per Android e Apple. Per chi ha invece Windows phone o altri dispositivi mobili, è possibile scaricare sempre dal mobile store l’app gratuita TUNEINRADIO e nell’elenco stazioni al suo interno, cercare STERADIODJ.

