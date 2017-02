A un mese dal concerto milanese (23 marzo al Fabrique), Sting ha annunciato due nuove tappe estive del suo “57th & 9th Tour”. Il bassista inglese, noto per i suoi trascorsi nei Police e per la sua importante carriera solista, salirà sui palchi di due rassegne del Nord Italia.

Il debutto di questo tour estivo è atteso per il 25 luglio, quando Sting si esibirà al Parco Della Lesa di Cividale Del Friuli (UD) all’interno del Mittelfest, festival di prosa, musica e danza che lo scorso anno ha presentato nel suo calendario il concerto di Carlos Santana. Tre giorni dopo, il 28 luglio, sarà il turno di Arte & Musica, festival che si terrà a Mantova e che lo ospiterà nella centrale Piazza Sordello.

Il 2017 sarà un anno caratterizzato dal ritorno nei palasport per promuovere il suo ultimo album “57th & 9th”. Attualmente impegnato in Nordamerica, il tour europeo primaverile debutterà il 21 marzo a Barcellona e durerà per quasi un mese. Dopo una breve parentesi in Sudamerica e in Asia, Sting tornerà in Europa per una serie di show in via di definizione che lo terrà impegnato per metà giugno e per tutto il mese di luglio.

Di seguito i dettagli degli attesi show:

Sting Tour 2017, le date estive

25 luglio – Cividale Del Friuli (UD), Mittelfest

28 luglio – Mantova, Arte & Musica

Prevendite: dalle ore 12 di venerdì 17 febbraio su Ticketone

