I canadesi Sumo Cyco pubblicheranno a marzo il loro prossimo album. La band capitanata da Skye ‘Sever’ Sweetnam tornerà nei negozi con “Opus Mar” ed è stato registrato grazie all’aiuto del crowdfunding con i propri fan. Lanciato il progetto su PledgeMusic, la band nordamericana ha più che doppiato l’obiettivo dei fondi prefissato, il tutto grazie anche all’aiuto del singolo “Anti-Anthem”.

Prodotto da Matt Drake e James Loughrey (Skindred, Joss Stone), “Opus Mar” è lanciato dal singolo “Move Mountains”, scritto in collaborazione con Benji Webbe degli Skindred. La band gallese è per i Sumo Cyco una vera e propria ispirazione, come confermato da Skye ‘Sever’ Sweetnam:

Quando la tua band prende vita ispirata da un disco come ‘Babylon’ degli Skindred, ti sembra poi qualcosa di surreale poter collaborare su un tuo brano con Benji Webbe. Tutto prese forma nel 2015, durante un nostro UK tour che aveva come tappa finale il Galles. Sapevo che eravamo poco distanti da Newport città dove vive Benji. Per questo motivo mi decisi a contattarlo per sapere se era disponibile a collaborare con noi per il video di “Move Mountains”. E qui la sorpresa… non solo ci invitò a girare il video nei Dub War Studios, ma ci offrì drink su drink per tutta la nottata nei pub del posto, facendoci vivere una serata pazzesca! Per il ruolo di produttore ho stalkerizzato su Facebook James ‘LeRock’ Loughrey, dopo aver ascoltato quanto da lui fatto nel singolo “Ninja” degli Skindred. Lo invitai ad assistere al nostro primo show londinese nel 2014 e fortunatamente lo colpimmo parecchio visto che l’anno dopo eravamo nuovamente a Londra a registrare “Move Mountains” nel suo studio.

La band sarà in Europa come band di supporto del tour degli (HED)P.E. durante la primavera. Due le date in programma in Italia: il 2 aprile a Seregno e il 4 a Bologna.

