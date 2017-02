La prima volta che ho sentito un brano dei Chainsmokers era il 2014. Quel brano si chiamava “Selfie” e i selfie, quelli che una volta si chiamavano autoscatti, avevano già fuso il cervello a tutti. Del duo di deejay che aveva partorito quel singolo si sapeva pochissimo, o meglio a nessuno interessava più di tanto. Il singolo pompava il giusto e in discoteca dopo due o tre gin tonic ti veniva anche voglia di fartelo un selfie. Tre anni dopo quel pezzo i selfie li fanno ancora tutti, ma nessuno in discoteca ha più il coraggio di passarlo quel brano.

I Chainsmokers, però, a differenza di quella canzone sono ancora qui con noi, e non ci pensano minimamente a togliersi dai primi posti delle classifiche musicali. Ultimamente il loro nome rimbalza ovunque. Tv, radio e piattaforme streaming sono letteralmente prese d’assalto dai brani del duo americano formato da Andrew Taggart e Alex Pall.

Brani come “Roses”, “Don’t Let Me Down”, “Closer” e “Paris” hanno fatto incetta di certificazioni nonostante siano pressoché identici tra loro. Sì perché le nuove canzoni dei Chainsmokers hanno una pecca che tutto sommato si rivela come una fortuna, sono tutte uguali ma tutte piacevoli.

Per intenderci, i Chainsmokers sono come Raffaella Carrà, Striscia la notizia o Un giorno in pretura, scegliete voi. Fatto sta che dominano anche se fanno sempre la stessa identica cosa.

Al pubblico, così come all’ascoltatore medio, i cambiamenti spaventano e i Chainsmokers devono averlo capito bene. I loro pezzi infatti sono rassicuranti perché, possono cambiare le voci, possono cambiare i testi ma il drop non cambia mai.

Oggi è addirittura uscito un nuovo singolo con Chris Martin dei Coldplay, chi l’avrebbe mai detto. Si chiama “Something Just Like This” ed è il brano che anticipa “Memories: Do not open”, ovvero l’album di debutto del duo, in uscita il prossimo 7 aprile.

Il nuovo brano è l’esempio migliore per spiegare la musica proposta dai Chainsmokers. Il drop infatti è lo stesso di “Roses”, ma l’hype esagerato che si è creato grazie alla collaborazione con i Coldplay sommato alla memoria a breve termine degli umani fa si che nessuno ci faccia più di tanto caso. Ah, se non vi fidate di quello che ho detto riguardo al drop identico andate pure a controllare, YouTube così come Google è vostro amico.

Questa estate, comunque, avremo l’occasione di poter sentire dal vivo i Chainsmokers in Italia. Infatti, il prossimo 28 giugno al Summer Festival di Milano il duo delizierà i presenti con i brani del nuovo album che saranno più o meno identici a quelli vecchi, ma pur sempre belli.

