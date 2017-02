The Cranberries tour 2017, un concerto in Italia a giugno

The Cranberries a giugno saranno in concerto in Italia, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il tour 2017 ci presenterà il gruppo in veste minimale, acustica, e accompagnato da un quartetto d’archi. Negli ultimi mesi infatti la band ha lavorato con la Irish Chamber Orchestra dell’Università di Limerick (Irlanda) per arrangiare i propri brani, e si è preparata a presentare al pubblico tre nuove canzoni.

Questa scelta stilistica è conforme alla prossima pubblicazione, che sarà disponibile ad aprile e sarà un disco “unplugged” di grandi successi e qualche novità.

A oggi l’ultimo album pubblicato dai Cranberries è “Roses“, che arrivava a sua volta da un periodo di pausa durato ben undici anni.

The Cranberries tour 2017

Lunedì 12 giugno 2017 – Milano

Teatro degli Arcimboldi

I biglietti saranno in prevendita My Live Nation dalle 10:00 di mercoledì 8 febbraio, mentre la vendita generale aprirà dalle 11:00 di giovedì 9 febbraio su TicketOne.

