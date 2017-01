The Dandy Warhols tour 2017, due concerti in Italia a febbraio

The Dandy Warhols annunciano le date del tour 2017, e l’attesa per i concerti in Italia sarà davvero minima: la rock band di Portland suonerà a Roma e a Milano il mese prossimo, a febbraio.

L’ultimo album del gruppo, il nono, è uscito la scorsa primavera: il tour di “Distortland” già ha portato The Dandy Warhols in Italia, lo scorso maggio, a Brescia e a Ravenna.

L’attuale tournée partirà il 10 febbraio da Madrid e arriverà a marzo a Londra e a Parigi, prima di ritornare negli States per una data californiana.

The Dandy Warhols tour 2017

Venerdì 17 febbraio 2017 – Roma

Monk, Via Giuseppe Mirri, 35

Inizio concerto ore 22

Prezzi biglietti: € 23,00

Biglietti in vendita su Boxol (accesso riservato ai soci tesserati ARCI – vedi link).

Sabato 18 febbraio 2017 – Milano

Circolo Magnolia, Circonvallazione Idroscalo, 41, Segrate

Inizio concerto ore 22

Prezzi biglietti: € 25,30

Biglietti in vendita su TicketOne (accesso riservato ai soci tesserati ARCI – vedi link).

