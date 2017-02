The Winstons tour 2017, il calendario dei concerti

Al via questa sera il tour italiano dei The Winstons. La super band composta da Enro Winston (Enrico Gabrielli alle tastiere, legni, voce, monocordo, batteria), Rob Winston (Roberto Dell’Era al basso, voce e batteria) e Linnon Winston (Lino Gitto alla batteria, voce e tastiere), sarà impegnata in una serie di sette date, che toccherà Venezia, Faenza, Corneliano, Genova, Cagliari e Sassari, a febbraio, per concludersi il 1 aprile a Roma.

Sul palco il power trio porterà le sonorità lisergiche del suo primo omonimo album e del recente singolo “Golden Brown”/”Black Shopping Bag”. Prog rock d’annata, che tra suggestioni nipponiche e contaminazioni jazz tipiche della memorabile scuola di Canterbury, esplorerà i meandri della psichedelia. Altamente raccomandato.

The Winstons tour 2017

13 febbraio 2017 – Venezia

Ai Biliardi

Prezzo biglietto:

Posto unico in piedi 8 €

14 febbraio 2014 – Faenza

Clan Destino

Ingresso gratuito

15 febbraio2017 – Corneliano

Cinema Vekkio

Prezzo biglietto:

Posto unico in piedi 6 €

16 febbraio 2017 – Genova

Altrove – Teatro della Maddalena

Prezzo biglietto:

Posto a sedere 14 €

17 febbraio 2017 – Cagliari

Fabrik

Prezzo biglietto:

Posto unico in piedi 10 €

18 febbraio 2017 – Sassari

The Hor Music Club

Prezzo biglietto:

Prezzo biglietto 10 € – ingresso riservato ai soci

1 aprile 2017 – Roma

Angelo Mai Altrove Occupato

Biglietti disponibili in cassa sul luogo dell’evento e in prevendita online.

Comments

comments