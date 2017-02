The XX tour 2017, due concerti in Italia a luglio

Sono uno dei ritorni-casi dell’anno e corredano al disco “I See You” un tour 2017 che toccherà anche l’Italia: The XX saranno nel nostro paese a luglio con ben due concerti, a Firenze e a Roma, nell’ambito delle rassegne musicali principali della Capitale (Postepay Rock in Roma) e del capoluogo toscano (Firenze Summer Festival).

I due concerti estivi di The XX, quindi, saranno il modo migliore per rifarsi per chi li ha mancati in inverno, quando la loro data unica del 20 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha rapidamente raggiunto un sold out che ha lasciato tanti fan a bocca asciutta.

The XX tour 2017

8 luglio 2017 – Firenze

FIRENZE SUMMER FESTIVAL – VISARNO ARENA

PARCO DELLE CASCINE

Prezzo biglietti parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

Prezzo biglietti tribuna non numerata: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 19.00

Inizio show: ore 21.00

10 luglio 2017 – Roma

POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Prezzo biglietti: € 40,00 + diritti di prevendita

Apertura porte: ore 18.30

Inizio show: ore 21.30

Comments

comments