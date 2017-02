Tom Jones tour 2017, un concerto in Italia a luglio

A luglio 2017 il tour di Tom Jones arriva in Italia: la voce unica di Jones sarà in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. La carriera del cantante, che di anni ne ha 77, è iniziata nel 1963, e da allora ha attraversato implacabilmente varie fasi musicali e vari generi, lavorando in studio e sul palco, e rivolgendosi a un pubblico quantomai eterogeneo.

Il suo ultimo album si intitola “Long Lost Suitecase“, ed è stato pubblicato nel 2015. Nello stesso anno è uscita anche “Over The Top And Back”, autobiografia di Jones.

Tom Jones tour 2017

26 luglio 2017 – Roma – Cavea

Auditorium Parco della Musica

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 21 febbraio su TicketOne.

