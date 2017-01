U2, in tour nel 2017 per il trentennale di The Joshua Tree?

Il 2017 sarà l’anno nel quale gli U2 festeggeranno il trentesimo anniversario dall’uscita di “The Joshua Tree”, uno degli album più importanti della carriera del quartetto irlandese. In un video pubblicato dalla band il giorno di Natale, Bono ha annunciato che la band ha in programma degli importanti piani per l’anno 2017, tra cui una serie di show esclusivi per commemorare il loro quinto album.

Anche se al momento il calendario non è ancora stato reso noto, una fonte anonima ha rivelato a Billboard che il gruppo sarebbe sul punto di annunciare un tour negli stadi in Nordamerica, tra i quali spiccherebbero due concerti al MetLife Stadium in New Jersey, e la loro prima apparizione ad un festival statunitense al Bonnaroo; per l’ultima tappa non è stata diffusa una formale conferma dagli organizzatori, che confermeranno la lineup nei primi giorni del 2017. L’Europa non verrebbe esclusa dai loro piani, ma eventuali date sarebbero programmate nel corso dell’estate.

Oltre al tour commemorativo di “The Joshua Tree”, la band sarebbe pronta alla pubblicazione di “Songs Of Experience”; l’atteso seguito di “Songs Of Innocence” arriverebbe nel corso dell’anno prossimo.