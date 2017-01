U2 tour 2017, aumentano i rumors sui concerti in Italia

Gli U2 non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma i rumors su un possibile tour nel 2017 continuano a impazzare. Secondo le indiscrezioni riportate da U2 Place l’Italia non sarebbe tagliata fuori da questa tournée celebrativa del trentennale di “The Joshua Tree”: potrebbero esserci due concerti a Roma, allo Stadio Olimpico, il 15 e il 16 luglio. Secondo la stessa e altre fonti, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare lunedì 9 gennaio.

In attesa di scoprirne di più, ecco alcuni degli altri rumors, che ricordiamo ancora una volta non sono notizie confermate: si tratterebbe di un tour estivo, tra maggio e agosto, che toccherebbe il Nord America e l’Europa. La prima tappa sarebbe il 12 maggio, e nel mese di maggio Vancouver dovrebbe essere una delle destinazioni, seguita poi da Pasadena (Los Angeles) il 20 maggio, da due concerti al MetLife Stadium in New Jersey e dal Bonnaroo Festival (in Tennessee) come headliner, a giugno. In Europa, oltre alle succitate tappe romane, si parla di due show Stadio Olimpico di Montujic, a Barcelona, seguiti da Berlino e da una doppietta a Dublino ad agosto. Il tour si concluderebbe nel 2017, per riprendere poi a febbraio 2018 in Sud America.

Nei prossimi mesi è inoltre lecito aspettarsi la pubblicazione di “Songs Of Experience”, il seguito di “Songs Of Innocence”, del 2014.

