Unaltrofestival 2017, tre serate preview nel mese di giugno

Sono stati annunciati i primi dettagli di Unaltrofestival, rassegna che nel 2017 taglia il traguardo della quinta edizione. Come per la scorsa edizione, il festival (che nella sua breve storia ha ospitato nomi del calibro di Tame Impala, The Lumineers, Hozier, Editors e Of Monsters And Men) si terrà nell’arco di due giorni nel mese di settembre sull’area verde del Magnolia.

Per la prima volta, e per festeggiare l’importante traguardo, gli organizzatori hanno scelto di organizzare tre serate preview che saranno anch’esse inserite all’interno del calendario del Magnolia Estate. Unaltrofestival Preview si terrà dal 4 al 6 giugno e vede come primo nome confermato i Whitney. La band, un duo indie-rock di Chicago, è riuscito a catturare l’attenzione di stampa e pubblico grazie al singolo “No Woman” e all’album di debutto “Light Upon The Lake”. La band ha inoltre già partecipato a rassegne come SXSW, Pitchfork Music Festival e Le Guess Who.

Unaltrofestival Preview 2017, le date dei concerti

4 giugno – TBC

5 giugno – Whitney (biglietto 15 euro più prevendita)

6 giugno – TBC

