Vinicio Capossela tour 2017, il calendario dei concerti

Vinicio Capossela è pronto a partire per il tour 2017 del suo album “Ombra – Canzoni della Cupa e altri spaventi”, ma ci sono già ben due sold out, dovuti agli accesissimi fan di Milano e Bologna. Poco male: restano comunque altre venti date, per un totale complessivo di 22 concerti, per godersi lo spettacolo del cantautore italiano.

La data zero del tour è prevista il 25 febbraio a La Città del Teatro di Cascina (Pisa), mentre l’inizio vero e proprio sarà il 27 febbraio dal Teatro Colosseo di Torino. Un tour che riporterà Vinicio Capossela verso il passato della tradizione contadina: il 17 gennaio infatti, giorno che tradizionalmente è legato alla benedizione delle stalle e dei campi (oltre che degli animali), Capossela ha pubblicato il video del nuovo singolo “Scorza di mulo” e ha suonato un’anteprima del tour 2017 alla Focara di Napoli.

Vinicio Capossela tour 2017

25 FEBBRAIO – La Città del Teatro – CASCINA (Pisa) DATA ZERO

27 FEBBRAIO – Teatro Colosseo – TORINO

28 FEBBRAIO al Teatro degli Arcimboldi – MILANO – (SOLD OUT)

1 MARZO – Europauditorium – BOLOGNA (SOLD OUT)

3 MARZO – Gran Teatro Geox – PADOVA

6 MARZO – Politeama Greco – LECCE

7 MARZO – Teatro Team – BARI

9 MARZO – Teatro Metropolitan – CATANIA

12 MARZO – Teatro Cilea – REGGIO CALABRIA

13 MARZO – Teatro Rendano – COSENZA

15 MARZO – Teatro Augusteo – NAPOLI

18 MARZO – Teatro Lyrick – ASSISI

19 MARZO – Teatro Goldoni – LIVORNO

21 MARZO – Teatro Valli – REGGIO EMILIA

23 MARZO – Teatro Openjobmetis – VARESE

24 MARZO – Nuovo Giovanni da Udine – UDINE

27 MARZO – Auditorium Santa Chiara – TRENTO

29 MARZO – Teatro Coccia – NOVARA

30 MARZO – Teatro Civico – LA SPEZIA

2 APRILE – Teatro Verdi – FIRENZE

4 APRILE – Teatro Regio – PARMA

5 APRILE – Teatro delle Muse – ANCONA

10 APRILE – Auditorium Parco della Musica – ROMA

I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali.

